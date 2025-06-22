22.06.2025 10:58 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 12

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 10

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 21 червня 2025 року.