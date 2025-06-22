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22.06.2025  16:14   Рита Парфенова

На Харківщині рф шість разів штурмувала Вовчанськ, Строївку та Фиголівку — бої досі тривають

Окупанти шість разів атакували Сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, ще три штурми відбиті на Куп’янському

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Упродовж дня на Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. Станом на вечір два бойові зіткнення залишаються активними – тривають бої.

На Куп’янському напрямку загарбники тричі намагалися просунутись до оборонних ліній Сил оборони в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Усі ці спроби були відбиті українськими підрозділами.

Сили оборони України утримують визначені рубежі та дають гідну відсіч загарбнику.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 14 атак окупантів.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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