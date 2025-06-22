На Харківщині рф шість разів штурмувала Вовчанськ, Строївку та Фиголівку — бої досі тривають

Окупанти шість разів атакували Сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, ще три штурми відбиті на Куп’янському
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Упродовж дня на Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. Станом на вечір два бойові зіткнення залишаються активними – тривають бої.
На Куп’янському напрямку загарбники тричі намагалися просунутись до оборонних ліній Сил оборони в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Усі ці спроби були відбиті українськими підрозділами.
Сили оборони України утримують визначені рубежі та дають гідну відсіч загарбнику.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 14 атак окупантів.
Комментариев: 0
Зірки радять уникати радикальних змін і необачних експериментів. Краще дотримуватися перевірених методів і консервативних рішень – саме так ви досягнете бажаного найкоротшим шляхом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
влажность:
давление:
ветер: