80-річний чоловік постраждав унаслідок атаки FPV-дрона на Харківщині

Удень 22 червня російські війська атакували Золочівську громаду на Харківщині. Через влучання дрона в приватне домоволодіння поранення отримав літній чоловік.
У суботу, 22 червня, близько 14:30 російські війська завдали удару FPV-дронами по приватному домоволодінню в селі Постольне Золочівської громади Харківської області. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Унаслідок влучання виникла пожежа господарчих споруд. 80-річний місцевий мешканець отримав опіки середнього ступеня тяжкості. Постраждалого доставили до обласної лікарні швидкої медичної допомоги в Харкові.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.
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