22.06.2025 18:34 Рита Парфенова

У Харкові демонтують щонайменше 30 зруйнованих будинків на Північній Салтівці та в П’ятихатках

В місті триває демонтаж будинків, які були знищені внаслідок обстрілів. Остаточна кількість споруд, що підлягають знесенню, ще уточнюється.

У Харкові розпочато демонтаж житлових будинків, які зазнали критичних пошкоджень внаслідок обстрілів російськими військами. Про це 22 червня повідомив міський голова Ігор Терехов під час включення в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, роботи з демонтажу тривають на Північній Салтівці — зокрема, на вулиці Наталії Ужвій, 82 — та в мікрорайоні П’ятихатки. Наразі мова йде про щонайменше 30 будівель, які не підлягають відновленню.

«Є будинки, які неможливо відновити, - їх легше знести. Частину вже демонтуємо: зокрема, на Північній Салтівці - на вулиці Наталії Ужвій, 82 та в П’ятихатках. Зараз таких будинків 30, але ця цифра не остаточна - ми продовжуємо проводити інструментальні та економічні експертизи, щоб визначити доцільність відновлення або знесення кожного об’єкта», — зазначив Ігор Терехов.

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