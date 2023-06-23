23.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт полуничного щербету
Освіжаючий полуничний щербу буде прекрасним десертом в спекотний літній день, передає РЕДПОСТ .
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
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700 г стиглої полуниці, очищеної та нарізаної на четвертинки;
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1/2 склянки меду;
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1/4 склянки води;
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1 чайна ложка свіжого лимонного соку;
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1/8 чайної ложки дрібної солі;
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100 г крем-сиру.
Крок 1
У великій каструлі на середньому вогні змішайте полуницю, мед, воду, сік і сіль і варіть, часто помішуючи, поки ягоди не стануть м'якими і суміш не закипить, 10-20 хвилин. Зніміть із вогню.
Крок 2
Використовуючи занурювальний блендер, пюруйте до отримання однорідної маси або перелийте суміш у блендер і подрібніть до отримання однорідної маси. Процідіть суміш через дрібне сито в миску. Накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 8 годин.
Крок 3
Збийте крем-сир із холодною полуничною рідиною до отримання однорідної маси. Подавайте відразу або, для твердішої консистенції, перекладіть в герметичний контейнер і заморозьте до повного застигання, близько 6 годин, перед подачею на стіл.
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