23.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт полуничного щербету

Освіжаючий полуничний щербу буде прекрасним десертом в спекотний літній день, передає РЕДПОСТ .

Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:

700 г стиглої полуниці, очищеної та нарізаної на четвертинки;

1/2 склянки меду;

1/4 склянки води;

1 чайна ложка свіжого лимонного соку;

1/8 чайної ложки дрібної солі;

100 г крем-сиру.

Крок 1

У великій каструлі на середньому вогні змішайте полуницю, мед, воду, сік і сіль і варіть, часто помішуючи, поки ягоди не стануть м'якими і суміш не закипить, 10-20 хвилин. Зніміть із вогню.

Крок 2

Використовуючи занурювальний блендер, пюруйте до отримання однорідної маси або перелийте суміш у блендер і подрібніть до отримання однорідної маси. Процідіть суміш через дрібне сито в миску. Накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 8 годин.

Крок 3

Збийте крем-сир із холодною полуничною рідиною до отримання однорідної маси. Подавайте відразу або, для твердішої консистенції, перекладіть в герметичний контейнер і заморозьте до повного застигання, близько 6 годин, перед подачею на стіл.