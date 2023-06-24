    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 червня
24.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 червня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.

саржин яр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+26°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +28°...+28°C (відчувається як +29°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +27°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У суботу, 24 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день.
Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати.
Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.
Якщо бджоли вранці не летять у поле, а сидять у вуликах — на дощ.
Під час грози довго чути гуркіт грому — до затяжної негоди.
Теплі червневі ночі та квітуча акація обіцяють багатий урожай плодів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 червня 22.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 червня 21.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 