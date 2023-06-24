Прогноз погоди у Харкові на 24 червня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.
У суботу, 24 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.
24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.
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