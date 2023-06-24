Прогноз погоди у Харкові на 24 червня

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+26°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +28°...+28°C (відчувається як +29°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +27°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 24 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день.Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати.Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.Якщо бджоли вранці не летять у поле, а сидять у вуликах — на дощ.Під час грози довго чути гуркіт грому — до затяжної негоди.Теплі червневі ночі та квітуча акація обіцяють багатий урожай плодів.