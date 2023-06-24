24.06.2023 06:30

Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо Овен захоче справити враження на оточуючих, його головним козирем має стати інтелект. Неважливо, про якого співрозмовника йдеться, – про начальника, кохану людину, випадкового попутника чи кращого друга: у будь-яких колах будуть затребувані теми, далекі від світської балаканини. Політика, економіка, філософія, математика – будь-які науки, які допоможуть Овну блиснути розумом, йому рекомендується терміново освіжити у пам'яті, згадавши шкільні роки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде налаштований третювати своїх близьких, змушуючи їх займатися благоустроєм особистого простору: кухні, дачі, робочого кабінету… Нічого не поробиш – йому на думку прийде маса блискучих ідей щодо цього, які вимагатимуть свого втілення. Щодо дрібних проектів, на кшталт генерального прибирання чи покупок предметів побуту, то це ще не біда. Головне, щоб Телець нашвидкуруч не затіяв велику перестановку меблів чи навіть ремонт!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вся енергія Близнюків ризикує піти у розмови, що відкривають перед ними таємниці Всесвіту. День схиляє їх до інтелектуальних бесід на найсерйозніші та абстрактні теми, на кшталт людської психіки, духовного розвитку, секретів світобудови, походження снігової людини… Можливо, Близнюки зустрінуть людей, з якими зможуть на ці теми досхочу поговорити. Головне, кручена у хмарах, не втратити ґрунт під ногами.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Раку прокинеться фінансист! Його мозок працюватиме чітко, жонглюючи цифрами та фактами. Якщо Рак присвятить цей день думкам про те, як покращити матеріальне становище, він зробить на світ чудовий план, який допоможе йому непогано заробити. Втім, не менш ефективними будуть проекти того, як Раку створити навколо себе атмосферу комфорту. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Раку не помилитися.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев у всіх сферах життя, у тому числі й у спілкуванні, спиратиметься на логіку, а не на почуття. Замість того, щоб гадати, що діється в душах людей, він захоче дізнатися про це точно за допомогою розмов або навіть запитань у лоб. Втім, і сам Лев не таїтиме від оточуючих свої думки та наміри, докладно пояснюючи, чого він хоче. Така практика виявиться ефективною: Леву супроводжуватиме успіх.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва із задоволенням відчує себе гвинтиком у чужому механізмі – якщо тільки цей механізм добре налагоджений і не скрипить. Вона буде здатна чудово працювати в команді або під чиїмось початком, головне, щоб Діва чітко знала, що вона робить і для чого. Тільки зрозумівши до кінця логіку процесу і свою роль, Діва буде готова здійснювати те, що задумано іншими. Ну, а якщо оточуючі не визнають за потрібне посвячувати Діву у всі деталі, їм же гірше – доведеться все робити самим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам зосередитися на створенні інтелектуальних зв'язків з людьми. Спочатку будь-яке спілкування будується за принципом симпатії-антипатії, проте для більш глибоких відносин лише симпатій мало, необхідно знайти загальні теми та інтереси. Саме до такого «просунутого» спілкування у сфері логіки, а не почуттів, день і схиляє Терези, закликаючи їх вивести свої стосунки з кимось на якісно новий рівень.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон здатний все у своєму житті акуратно розкласти по поличках! Спонтанність гарна не завжди, найчастіше запорука успішної справи – це план, що враховує найдрібніші деталі. Саме до побудови таких планів зірки схиляють Скорпіона, згідно з приказкою «Сім разів відміряй». Не важливо, про що йдеться, – про велику подію в його житті, дієті, відпустці чи вечірці. Спланувавши будь-яку дію заздалегідь, Скорпіон прирече її на успіх!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У розмовах Стрілець раз у раз може виявляти розсіяність або втрачати нитку розмови, і все через те, що співрозмовники будуть змушувати його нудьгувати! Звичайні побутові теми чи світські плітки набили оскому, а по-справжньому розумного співрозмовника треба знайти. Зірки радять Стрільцеві вибратися кудись, де має шанс зустрітися і поговорити з цікавими, знаючими людьми. Така розмова потрібна Стрільцю, як ковток свіжого повітря!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навіть якщо Козеріг не дуже любить інтелектуальні дискусії, він може зробити виняток із правил. Причому, чим гаряча суперечка вийде, тим краще! В ідеалі Козеріг хотів би зустрітися з противником, з яким його погляди повністю протилежні, а якщо ні – він готовий спровокувати співрозмовника на суперечку. Мета цього проста: Козеріг настільки впевнений у своїй інтелектуальній перевагі, що не проти продемонструвати його всім навколо.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій, вирішуючи будь-яке питання, буде схожим на сороконіжку, яку запитали, з якої ноги вона починає йти! Так само як сороконіжка, задумавшись, заплуталася в кінцівках, так і Водолій ризикує заблукати в лабіринті своїх думок. Що ж, поняття «думати» та «ускладнювати» знаходяться на різних полюсах. Перше завжди корисне, а ось друге Водолій готовий продемонструвати у всій красі, викликаючи невдоволення оточуючих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам уважно слухати, що відбувається довкола: оточуючі говоритимуть важливі речі. День надає Рибам шанс зібрати інформацію з якогось питання, почути цінну пораду чи чудову ідею. Надалі все це може стати у нагоді, тому Рибам не варто відволікати увагу оточуючих на себе. Навпаки, будьте самі уважні: навчайтеся, слухайте, запам'ятовуйте.