24.06.2023 07:30 Рита Парфенова

24 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.





Завдяки басейну ми маємо можливість поринути в літо будь-якої пори року, насолоджуючись купанням. Крім того, басейн – невід'ємна частина таких різновидів спорту, як плавання, водне поло, стрибки з вишки.



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Цього дня немає офіційних всесвітніх святкувань, натомість є казкове свято — Міжнародний день феї. Невідомо, хто першим вирішив виділити особливий день для міфічних персонажів, але свято полюбили у Франції, Німеччині, Великій Британії, Ірландії. 24 червня у багатьох містах Європи проводять костюмовані фестивалі, під час яких розігрують сценки з казок.

Прикмети дня

У народі 24 червня відзначається День Варнави. За повір'ями, цього дня з усіх кінців збиралася погань – біси, відьми, чорти, вовкулаки для того, щоб поділити між собою землю та уділи. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав опівдні, а не на нічний час, як завжди. Вони вирішували, хто з них людей лякатиме, хто домашнім тваринам хвости, гриви та шерсть сплутуватиме, кому до дітей невідомою хворобою приходити, а кому трави отрутою наповнювати.



Домовившись між собою і поділивши обов'язки, погань починала кататися по землі і траві і, природно, виконувати всі «важливі справи», що взяли на себе. Тому траву цього дня не косили і не рвали, селяни вірили, що так можна прихопити злих духів, а з ними й усі нещастя. Чи не збирали і лікарські трави, тому що цього дня вони вважалися отруйними.

Що не можна робити 24 червня

Цього дня не можна брати в борг і позичати не тільки гроші, але навіть хліб та сіль.



Заборонено сваритися, з’ясовувати стосунки та приймати важливі рішення.



Не варто зберігати дрібні гроші в кишенях і розповідати іншим про свої мрії та плани.

Також цього дня

1497 року британський мореплавець Джон Кабот відкрив Канаду, досягнувши острова Ньюфаундленд. Щоправда, він був упевнений, що він дістався північно-східної частини Китаю.



1901 - у Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо.



1916 - вперше сума контракту зірки Голлівуду склала семизначне число. "Кохана Америки" Мері Пікфорд підписала контракт зі студією "Парамаунт пікчерс" на суму 1 040 000 доларів.



1930 – відбулося перше використання радара для виявлення літаків (Анакостія, округ Колумбія).



1934 – столиця України була перенесена з Харкова до Києва.



1947 – вперше було офіційно зафіксовано появу НЛО. Бізнесмен з Айдахо Кеннет Арнольд, пілотуючи свій невеликий літак над горою Раньє, побачив у повітрі дев'ять схожих на тарілки об'єктів, які летіли строєм зі швидкістю близько 1200 миль на годину. Після сенсаційної доповіді Арнольда, в якій вперше з'явився термін «літаюча тарілка», почалася реєстрація невідомих літаючих об'єктів. За 50 років відмічено понад 8 тисяч випадків їхньої появи.



1947 – народився Пітер Уеллер, американський кіноактор, він же Робокоп (блищав також у фільмах «Голий сніданок», «Левіафан»).



1963 – у студії Бі-Бі-Сі у Лондоні вперше продемонстровано побутовий відеомагнітофон.



1967 – народився Ріхард Круспе-Бернштайн, музикант, соло-гітарист німецького гурту Rammstein, творець та вокаліст гурту Emigrate.



1987 – народився Ліонель Мессі, футболіст, гравець ФК «Барселона» та збірної Аргентини. Один із найкращих футболістів сучасності.

Іменини відзначають:

Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.