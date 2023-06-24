24 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.
Завдяки басейну ми маємо можливість поринути в літо будь-якої пори року, насолоджуючись купанням. Крім того, басейн – невід'ємна частина таких різновидів спорту, як плавання, водне поло, стрибки з вишки.
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Цього дня немає офіційних всесвітніх святкувань, натомість є казкове свято — Міжнародний день феї. Невідомо, хто першим вирішив виділити особливий день для міфічних персонажів, але свято полюбили у Франції, Німеччині, Великій Британії, Ірландії. 24 червня у багатьох містах Європи проводять костюмовані фестивалі, під час яких розігрують сценки з казок.
У народі 24 червня відзначається День Варнави. За повір'ями, цього дня з усіх кінців збиралася погань – біси, відьми, чорти, вовкулаки для того, щоб поділити між собою землю та уділи. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав опівдні, а не на нічний час, як завжди. Вони вирішували, хто з них людей лякатиме, хто домашнім тваринам хвости, гриви та шерсть сплутуватиме, кому до дітей невідомою хворобою приходити, а кому трави отрутою наповнювати.
Домовившись між собою і поділивши обов'язки, погань починала кататися по землі і траві і, природно, виконувати всі «важливі справи», що взяли на себе. Тому траву цього дня не косили і не рвали, селяни вірили, що так можна прихопити злих духів, а з ними й усі нещастя. Чи не збирали і лікарські трави, тому що цього дня вони вважалися отруйними.
Цього дня не можна брати в борг і позичати не тільки гроші, але навіть хліб та сіль.
Заборонено сваритися, з’ясовувати стосунки та приймати важливі рішення.
Не варто зберігати дрібні гроші в кишенях і розповідати іншим про свої мрії та плани.
1497 року британський мореплавець Джон Кабот відкрив Канаду, досягнувши острова Ньюфаундленд. Щоправда, він був упевнений, що він дістався північно-східної частини Китаю.
1901 - у Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо.
1916 - вперше сума контракту зірки Голлівуду склала семизначне число. "Кохана Америки" Мері Пікфорд підписала контракт зі студією "Парамаунт пікчерс" на суму 1 040 000 доларів.
1930 – відбулося перше використання радара для виявлення літаків (Анакостія, округ Колумбія).
1934 – столиця України була перенесена з Харкова до Києва.
1947 – вперше було офіційно зафіксовано появу НЛО. Бізнесмен з Айдахо Кеннет Арнольд, пілотуючи свій невеликий літак над горою Раньє, побачив у повітрі дев'ять схожих на тарілки об'єктів, які летіли строєм зі швидкістю близько 1200 миль на годину. Після сенсаційної доповіді Арнольда, в якій вперше з'явився термін «літаюча тарілка», почалася реєстрація невідомих літаючих об'єктів. За 50 років відмічено понад 8 тисяч випадків їхньої появи.
1947 – народився Пітер Уеллер, американський кіноактор, він же Робокоп (блищав також у фільмах «Голий сніданок», «Левіафан»).
1963 – у студії Бі-Бі-Сі у Лондоні вперше продемонстровано побутовий відеомагнітофон.
1967 – народився Ріхард Круспе-Бернштайн, музикант, соло-гітарист німецького гурту Rammstein, творець та вокаліст гурту Emigrate.
1987 – народився Ліонель Мессі, футболіст, гравець ФК «Барселона» та збірної Аргентини. Один із найкращих футболістів сучасності.
Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.
День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі - дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів.
24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну.
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