Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області (відео)

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, протягом минулої доби, окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Слобожанському напрямку військові рф вели обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів:
Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.
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