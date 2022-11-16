Харків на ранок 16 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 листопада.
Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів і ракет, сталися у Чугуївському районі.
У першому випадку на території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі.
В іншому випадку зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Крім того, три рази рятувальники виїздили на перевірку на місця влучання ворожих боєприпасів, де пожеж зафіксовано не було.
Загалом за добу з 15 по 16 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
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