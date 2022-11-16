16.11.2022 08:46 Рита Парфенова

Харків на ранок 16 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 листопада.

Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів і ракет, сталися у Чугуївському районі.



У першому випадку на території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі.



В іншому випадку зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Крім того, три рази рятувальники виїздили на перевірку на місця влучання ворожих боєприпасів, де пожеж зафіксовано не було.



Загалом за добу з 15 по 16 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

5 – інші виїзди.

В Основ’янському та Новобаварському районах Харкова рятувальники за допомогою пересувних електростанцій забезпечували функціонування об’єктів критичної інфраструктури.



У селищах Бабаї та Високий Харківського району трапились пожежі з побутових причин, котрі забрали життя 83-річної жінки та 60-річного чоловіка відповідно.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 312 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.