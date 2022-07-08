08.07.2022 12:40 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 8 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 8 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 15 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» – 20 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Краковец – 50 легковых авто, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Шегини» – 0 легковых авто, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 10 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Тиса» – 0 легковых авто, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

За сутки 7 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 75 тысяч человек и около 17 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли 39 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

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В Украину за минувшие сутки 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – граждане Украины.