30.12.2022 20:00 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники ремонтували покриття на головній вулиці міста
Про це інформує харківське КП "Шляхрембуд".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП "Шляхрембуд", бригади підприємтва відновили
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асфальт на вул. Культури та
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тротуарну частину на зупинці громадського транспорту на пр. Героїв Сталінграда.
Також комунальники відремонтували покриття в місцях розриття інженерними службами міста на
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вул. Шевченка,
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вул. Кузнечній,
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вул. Чернишевській,
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вул. Сумській,
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вул. Алчевських,
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пр. Індустріальному,
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вул. Ярослава Мудрого,
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вул. Мироносицькій та ін.
30 грудня 2022 року бригади КП "Шляхрембуд" прибирають проїжджу частину вулично-дорожньої мережі міста. У роботах задіяно 132 робітника та 64 одиниці спецтехніки.
За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 4 куб. м піщано-сольової суміші.
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