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30.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники ремонтували покриття на головній вулиці міста

Про це інформує харківське КП "Шляхрембуд".

Відремонтували асфальт на десяти вулицях міста харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Шляхрембуд", бригади підприємтва відновили
  • асфальт на вул. Культури та
  • тротуарну частину на зупинці громадського транспорту на пр. Героїв Сталінграда. 

Відремонтували асфальт на десяти вулицях міста харківські комунальники

Також комунальники відремонтували покриття в місцях розриття інженерними службами міста на
  • вул. Шевченка,
  • вул. Кузнечній,
  • вул. Чернишевській,
  • вул. Сумській,
  • вул. Алчевських,
  • пр. Індустріальному,
  • вул. Ярослава Мудрого,
  • вул. Мироносицькій та ін.
 
30 грудня 2022 року бригади КП "Шляхрембуд" прибирають проїжджу частину вулично-дорожньої мережі міста. У роботах задіяно 132 робітника та 64 одиниці спецтехніки.
 
За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 4 куб. м піщано-сольової суміші.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що комунальники ведуть ремонт на трьох проспектах Харкова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков
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