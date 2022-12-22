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22.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

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Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 22 грудня променисто і світло, то 31 грудня буде ясно та морозно, а якщо похмуро і на деревах іній – до похмурого та теплого новоріччя.

За цим днем визначали погоду на півроку вперед: сніг — на дощ, заметіль — на вітер з дощем, мороз — на ясну погоду, відлига — на теплий дощ.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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