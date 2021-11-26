26.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 ноября

В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.





Пятница в Украине будет ветреной. Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные возмущения. Магнитных бурь метеорологи не прогнозируют.



Народные приметы. Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.



Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.



Если раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.