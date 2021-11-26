    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 ноября
26.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 ноября

В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.

Парк Горького в Харькове

Пятница в Украине будет ветреной. Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные возмущения. Магнитных бурь метеорологи не прогнозируют.

Народные приметы. Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.

Если раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 ноября 24.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 ноября 23.11 Общество Какую погоду следует ожидать украинцам на Новый год
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 