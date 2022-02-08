08.02.2022 19:00 Илья Романов

Новая регистратура с современным оборудованием заработала в поликлинике №10 (фото)

В Харькове медицинская сфера не стоит на месте. Новая регистратура с современным оборудованием для комфортного обслуживания пациентов заработала в Городской поликлинике №10.

Все больше медицинских учреждений Харькова получают современный вид. Модный ресепшн, полезная информация о врачах в понятном формате и новая философия обслуживания. И это лишь малая часть преобразований.

Рассказать об этом - мало, так что смотрите дальше сами.

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