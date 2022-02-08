Новая регистратура с современным оборудованием заработала в поликлинике №10 (фото)

В Харькове медицинская сфера не стоит на месте. Новая регистратура с современным оборудованием для комфортного обслуживания пациентов заработала в Городской поликлинике №10.
Все больше медицинских учреждений Харькова получают современный вид. Модный ресепшн, полезная информация о врачах в понятном формате и новая философия обслуживания. И это лишь малая часть преобразований.
Рассказать об этом - мало, так что смотрите дальше сами.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.
Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
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