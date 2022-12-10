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10.12.2022  17:00   Дмитро Колонєй

Обстріли Куп’янщини: триває евакуація у Харків мешканців громади

Через постійні обстріли окупантів жітелів Куп’янщини вивозять у Харків.


Обстріли Куп’янщини: триває евакуація у Харків мешканців громади
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, лише за грудень з Куп’янської громади евакуювали 290 людей.
 
«Ще 50 заявок на евакуацію перебувають у роботі. Там кожного дня тривають обстріли, тому маємо руйнування домогосподарств і технічних будівель. У таких умовах проживати дуже небезпечно», – сказав очільник області.
 
Окрім цього, він зазначив, що продовжуються роботи з відновлення теплопостачання в тих населених пунктах, де через ворожі обстріли та зруйновану інфраструктуру досі неможливо було подати тепло. 
 
«На сьогодні вже повністю відновлено теплопостачання в помешканнях жителів селища Слобожанське Чугуївського району. Це дуже важливо, адже без опалення після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. У селищі на 90% – централізоване опалення», – прокоментував Олег Синєгубов. 
 
Триває відновлення електро- та газопостачання. Днями було повернено газопостачання у понад 700 будинків у селах Капитолівка, Бугаївка, Куньє та Липчанівка Ізюмського району. Також отримали газ більш ніж 200 родин у прикордонній з рф Козачій Лопані та понад 120 – у Куп‘янську.
 
«Роботи з відновлення пошкодженої ворогом критичної інфраструктури деокупованих районів Харківщини тривають без зупинки. Кілька населених пунктів Ізюмської громади ми підключили до електроенергії, ще в двох селах після дозволу саперів розпочнемо роботи», – розповів начальник Харківської ОВА. 
 
Олег Синєгубов вкотре закликав жителів Харківщини економно використовувати електроенергію, аби система працювала стабільно. Крім того, він додав, що окремо відбувається комунікація з підприємствами, які також суттєво обмежують використання електроенергії.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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