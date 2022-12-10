10.12.2022 17:00 Дмитро Колонєй

Обстріли Куп’янщини: триває евакуація у Харків мешканців громади

Через постійні обстріли окупантів жітелів Куп’янщини вивозять у Харків.



Обстріли Куп’янщини: триває евакуація у Харків мешканців громади



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, лише за грудень з Куп’янської громади евакуювали 290 людей.

«Ще 50 заявок на евакуацію перебувають у роботі. Там кожного дня тривають обстріли, тому маємо руйнування домогосподарств і технічних будівель. У таких умовах проживати дуже небезпечно», – сказав очільник області.

Окрім цього, він зазначив, що продовжуються роботи з відновлення теплопостачання в тих населених пунктах, де через ворожі обстріли та зруйновану інфраструктуру досі неможливо було подати тепло.

«На сьогодні вже повністю відновлено теплопостачання в помешканнях жителів селища Слобожанське Чугуївського району. Це дуже важливо, адже без опалення після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. У селищі на 90% – централізоване опалення», – прокоментував Олег Синєгубов.

Триває відновлення електро- та газопостачання. Днями було повернено газопостачання у понад 700 будинків у селах Капитолівка, Бугаївка, Куньє та Липчанівка Ізюмського району. Також отримали газ більш ніж 200 родин у прикордонній з рф Козачій Лопані та понад 120 – у Куп‘янську.

«Роботи з відновлення пошкодженої ворогом критичної інфраструктури деокупованих районів Харківщини тривають без зупинки. Кілька населених пунктів Ізюмської громади ми підключили до електроенергії, ще в двох селах після дозволу саперів розпочнемо роботи», – розповів начальник Харківської ОВА.

Олег Синєгубов вкотре закликав жителів Харківщини економно використовувати електроенергію, аби система працювала стабільно. Крім того, він додав, що окремо відбувається комунікація з підприємствами, які також суттєво обмежують використання електроенергії.