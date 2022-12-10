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10.12.2022  18:01   Дмитро Колонєй

Харківський кікбоксер став чемпіоном України

Харківський спортсмен Павло Тапдигов здолав суперників у трьох розділах національної першості.

Став чемпіоном України харківський кікбоксер Павло Тапдигов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень 9-А класу школи №98 Салтівського району Павло Тапдигов став чемпіоном України з кікбоксингу. Харків'янин одержав перемогу над сімома суперниками в трьох розділах: кік-лайт, поінт, лайт-контакт.
 
Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед дорослих, юніорів та юнаків пройшов у Києві. Він став відбірковим етапом до чемпіонату Європи.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпион, харьков
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