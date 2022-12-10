Харківський кікбоксер став чемпіоном України

Харківський спортсмен Павло Тапдигов здолав суперників у трьох розділах національної першості.
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Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.
Сьогодні відзначають День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу, День Нобеля.
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