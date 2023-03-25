Харківські юні співачки перемогли на Міжнародному фестивалі (фото)

Мистецький форум, на якому перемогли харківські дівчини, був організований представниками трьох стран Європи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вокалістки колективу естрадної пісні «Мальва» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Холодногірського району перемогли у ІІІ Міжнародному фестивалі мистецтв «Лютий Фест», який пройшов за підтримки Організації міжнародних конкурсів «Fiestalonia Milenio» (Італія, Іспанія, Франція).
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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