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25.03.2023  21:07   Дмитро Колонєй

Харківські юні співачки перемогли на Міжнародному фестивалі (фото)

Мистецький форум, на якому перемогли харківські дівчини, був організований представниками трьох стран Європи.

Перемогли на Міжнародному мистецькому фестивалі харківські юні співачки

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вокалістки колективу естрадної пісні «Мальва» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Холодногірського району перемогли у ІІІ Міжнародному фестивалі мистецтв «Лютий Фест», який пройшов за підтримки Організації міжнародних конкурсів «Fiestalonia Milenio» (Італія, Іспанія, Франція).

Перемогли на Міжнародному мистецькому фестивалі харківські юні співачки

Перемогли на Міжнародному мистецькому фестивалі харківські юні співачки
 
 
Перемогли на Міжнародному мистецькому фестивалі харківські юні співачки
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройде театральна вистава
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, фестиваль, харків
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