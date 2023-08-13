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13.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
12 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7 - 12 м/с.
 
Температура повітря вночі 13 - 15°, вдень 25 - 27°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця: якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари – можна чекати дощу.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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