Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця: якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари – можна чекати дощу.
Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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