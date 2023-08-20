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20.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 17–22°С, вдень 30–35°С.

Народні прикмети

  • Якщо у небі мало хмар, то день буде прохолодним.
  • Вранці туман швидко розвіявся після сходу сонця — буде ясно.
  • З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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