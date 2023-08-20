Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 17–22°С, вдень 30–35°С.
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виступаючи порадником чи опікуном.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Всесвітній день лінощів - неофіційне, але справжнісіньке свято, яке широко відзначається в багатьох країнах світу саме 20 серпня.
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