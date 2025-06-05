05.06.2025 21:50

Газовики ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Харкові

Фахівці оперативно відновили пошкоджені внаслідок нічного обстрілу газові мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Унаслідок нічних ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено кілька ввідних газопроводів на постраждалих житлових будинках.

Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.

Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 5 червня російська армія завдала ракетного удару та масованої атаки безпілотниками по Слобідському району Харкова.