    
Главная Новини Харкова ЖКГ Газовики ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Харкові
05.06.2025  21:50   

Газовики ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Харкові

Фахівці оперативно відновили пошкоджені внаслідок нічного обстрілу газові мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
Унаслідок нічних ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено кілька ввідних газопроводів на постраждалих житлових будинках. 
 
Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.
 
Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 5 червня російська армія завдала ракетного удару та масованої атаки безпілотниками по Слобідському району Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 ЖКГ Комунальники у Салтівському районі Харкова змінюють водопроводи 05.06 ЖКГ Харківські комунальники опрацьовують заявки на ремонт ліфтового обладнання 04.06 ЖКГ У Харкові з’явилася нова клумба площею понад тисячу квадратих метрів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 