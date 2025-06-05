05.06.2025 21:50
Газовики ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Харкові
Фахівці оперативно відновили пошкоджені внаслідок нічного обстрілу газові мережі.
Унаслідок нічних ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено кілька ввідних газопроводів на постраждалих житлових будинках.
Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.
Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням.
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