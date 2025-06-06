06.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.



Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

вітер дме зі сходу – літо буде дощовим;

вітер північний – чекайте на велику кількість опадів влітку;

ввечері багато жуків літає – буде гарна погода;

ясна погода – до великого урожаю;

почути як кричать перепілки – піде дощ;

жаби увечері голосно квакають – завтра буде погожий день;

увечері голосно цокотять коники – на хорошу погоду.