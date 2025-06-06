Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
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День підходить для нових вражень, поїздок і спілкування. Можливі нові знайомства і романтичні пригоди – не сидіть на місці.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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