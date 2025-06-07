07.06.2025 12:45 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік, перебуваючи в гостях, здійснив крадіжку

Із заявою про злочин до поліції звернулась 49-річна мешканка селища Пісочин. Жінка розповіла, що виявила зникнення грошей та майна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника - 52-річного раніше судимого за майнові злочини місцевого мешканця.

Він зізнався, що під час випадкового відвідування квартири потерпілої він дізнався де саме вона зберігає грошові кошти та ювелірні прикраси.

Одного дня, перебуваючи у жінки в гостях, чоловік скористався тим, що господарка відпочивала, обрав момент та скоїв крадіжку ювелірних прикрас, 5 тисяч доларів США та мобільного телефону.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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