    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік, перебуваючи в гостях, здійснив крадіжку
07.06.2025  12:45   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік, перебуваючи в гостях, здійснив крадіжку

Із заявою про злочин до поліції звернулась 49-річна мешканка селища Пісочин. Жінка розповіла, що виявила зникнення грошей та майна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника - 52-річного раніше судимого за майнові злочини місцевого мешканця. 
 
Він зізнався, що під час випадкового відвідування квартири потерпілої він дізнався де саме вона зберігає грошові кошти та ювелірні прикраси. 
 
Одного дня, перебуваючи у жінки в гостях, чоловік скористався тим, що господарка відпочивала, обрав момент та скоїв крадіжку ювелірних прикрас, 5 тисяч доларів США та мобільного телефону. 
 
Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці на Харківщині розшукали зниклих підлітків.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події У Харкові жінку підозрюють у підпалі авто та крадіжці грошей 06.06 Надзвичайні події Правоохоронці на Харківщині розшукали зниклих підлітків 06.06 Надзвичайні події На Харківщині з родини вилучили 13-річну дитину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 