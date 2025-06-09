Харків’янин Євген Грицьков здобув три медалі на Чемпіонаті України з сумо

Харківський спортсмен відзначився у трьох категоріях на всеукраїнських змаганнях у Костополі: срібло в абсолютній та командній першості, бронза у ваговій категорії понад 65 кг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 5 по 8 червня 2025 року в місті Костопіль відбувся Чемпіонат України з сумо серед молодших юнаків до 13 років, юнаків до 15 років та юніорів до 18 років. У змаганнях взяли участь 312 спортсменів з 16 областей країни.
Харків представляв Євген Грицьков, який виступив надзвичайно вдало:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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