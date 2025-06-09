09.06.2025 18:26 Рита Парфенова

Харків’янин Євген Грицьков здобув три медалі на Чемпіонаті України з сумо

Харківський спортсмен відзначився у трьох категоріях на всеукраїнських змаганнях у Костополі: срібло в абсолютній та командній першості, бронза у ваговій категорії понад 65 кг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 5 по 8 червня 2025 року в місті Костопіль відбувся Чемпіонат України з сумо серед молодших юнаків до 13 років, юнаків до 15 років та юніорів до 18 років. У змаганнях взяли участь 312 спортсменів з 16 областей країни.

Харків представляв Євген Грицьков, який виступив надзвичайно вдало:

2 місце в абсолютній категорії;

2 місце у командних змаганнях;

3 місце у ваговій категорії понад 65 кг.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.