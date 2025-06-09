09.06.2025 18:56 Рита Парфенова

На пляжі «Акважур» у Харкові потонув чоловік – тіло дістали водолази ДСНС

У Журавлівському водосховищі 56-річний чоловік стрибнув з човна та зник під водою. Після доби пошуків рятувальники виявили його тіло.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 червня водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка, який зник напередодні під час відпочинку на пляжі «Акважур» у Харкові.

За інформацією рятувальників, 56-річний чоловік на очах у свідків пірнув з човна в Журавлівське водосховище та не виплив.

Пошукова операція тривала добу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

ДСНС нагадує про важливість дотримання правил безпеки на воді:

не пірнайте у незнайомих місцях;

уникайте водойм зі швидкою течією;

не заходьте у воду в стані сп’яніння;

не плавайте наодинці;

не пірнайте з берега, дерева або гірки.

ДСНС звертає увагу: відповідно до рішень комісій з ТЕБ і НС, купання у Харкові та області під час дії воєнного стану заборонене.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові шукають чоловіка, який пірнув у воду з човна.