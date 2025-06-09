На пляжі «Акважур» у Харкові потонув чоловік – тіло дістали водолази ДСНС

У Журавлівському водосховищі 56-річний чоловік стрибнув з човна та зник під водою. Після доби пошуків рятувальники виявили його тіло.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 червня водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка, який зник напередодні під час відпочинку на пляжі «Акважур» у Харкові.
За інформацією рятувальників, 56-річний чоловік на очах у свідків пірнув з човна в Журавлівське водосховище та не виплив.
Пошукова операція тривала добу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
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