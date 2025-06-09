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09.06.2025  18:56   Рита Парфенова

На пляжі «Акважур» у Харкові потонув чоловік – тіло дістали водолази ДСНС

У Журавлівському водосховищі 56-річний чоловік стрибнув з човна та зник під водою. Після доби пошуків рятувальники виявили його тіло.

У Харкові на пляжі «Акважур» загинув чоловік – тіло дістали рятувальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 червня водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка, який зник напередодні під час відпочинку на пляжі «Акважур» у Харкові.

За інформацією рятувальників, 56-річний чоловік на очах у свідків пірнув з човна в Журавлівське водосховище та не виплив.

Пошукова операція тривала добу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

ДСНС нагадує про важливість дотримання правил безпеки на воді:

  • не пірнайте у незнайомих місцях;
  • уникайте водойм зі швидкою течією;
  • не заходьте у воду в стані сп’яніння;
  • не плавайте наодинці;
  • не пірнайте з берега, дерева або гірки.

ДСНС звертає увагу: відповідно до рішень комісій з ТЕБ і НС, купання у Харкові та області під час дії воєнного стану заборонене.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові шукають чоловіка, який пірнув у воду з човна.
Тэги:  потонув, дснс, харків
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