01.07.2025 18:20

Харківські комунальники розповіли, де не буде води 2 червня

КП «Харківводоканал» 2 липня проведе планово-попереджувальні роботи на обладнанні насосної станції та водопровідних мережах в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У зв’язку з цим, з 9:00 до 21:00 буде припинене водопостачання частини:

Новобаварського району, обмеженої залізничним полотном, вул. Великою Гончарівською, вул. Семінарською, пр. Любові Малої, вул. Юрія Паращука, бул. Профспілковим, вул. Дудинської, Григорівським шосе;

Холодногірського району, обмеженої вул. Полтавський Шлях, вул. Залютинською, Окружною дорогою, вул. Таборовою, вул. Алуштинською, вул. Рельєфною, пров. Гірським, вул. Гірською, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.

На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: пр. Любові Малої, 6 (весь день), вул. Полтавський Шлях, 175 з переїздом на Григорівське шосе, 53; пров. Титаренківський, 18 з переїздом на бул. Профспілковий, 64-а (Новобаварський район); вул. Новий Побут, 16 (весь день), вул. Золочівська, 12-14 з переїздом на Золочівську, 22-а; вул. Петра Болбочана, 59 з переїздом на вул. Волонтерську, 70-70-а; вул. Полтавський Шлях, 190 (весь день).

З переліком адрес, за якими буде тимчасово припинене водопостачання, можна ознайомитися за посиланням.

Також на підприємстві нагадали харків'янам про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, про тимчасове припинення газопостачання у Чугуєві