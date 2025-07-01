01.07.2025 18:45

Усі райони Харкова постраждали від атак окупантів у червні

Крім житла, під удари потрапили десятки інших цивільних об’єктів: підприємства, школи, тролейбусне депо, цвинтар, трансформаторна підстанція, дитячі майданчики, дитяча залізниця, а також автівки.



Усі райони Харкова постраждали від атак окупантів у червні



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У червні внаслідок терористичних атак з боку російської федерації постраждали всі райони міста.

Загалом було пошкоджено 383 житлові будинки. Три з них, попередньо, не підлягають відновленню, але дочекаємося висновків експертиз. Немало й будинків, які зазнали повторних влучань.

Крім житла, під удари потрапили десятки інших цивільних об’єктів: підприємства, школи, тролейбусне депо, цвинтар, трансформаторна підстанція, дитячі майданчики, дитяча залізниця, а також автівки.

Для безпеки мешканців плитами ОСБ закрито 6181 пошкоджене вікно. Колосальна кількість, хоча були місяці, коли зруйнованих вікон було ще більше.

Також постраждали і вже відремонтовані 169 покрівель житлових будинків.

Щоразу після ворожих атак в усіх районах відкривалися мобільні ЦНАПи, аби мешканці могли швидко подати заявки на державні програми компенсацій та отримати кошти на ремонт.

Моя вдячність працівникам комунальних служб, які першими беруть на себе основний удар роботи з ліквідації наслідків вибухів! Також вдячний волонтерам громадських організацій за те, що вони також завжди поруч з людьми.

Працюємо далі!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що червень став найважчим місяцем за кількістю ворожих ударів з початку повномасштабної війни. Внаслідок атак загинули 15 мирних мешканців, ще 157 дістали поранення.