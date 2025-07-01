01.07.2025 19:15 Віталій Хіневич

Чоловік на Харківщині скоїв крадіжку у пункті видачі гуманітарної допомоги

Жителька міста Балаклія звернулась до поліції з заявою про зникнення майна в приміщенні одного з дитячих садків, що тимчасово облаштований як пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські зʼясували, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Порушник побачив, що в приміщенні на підлозі лежить жіноча сумка.

Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав сумку та втік з місця події. Зловмисник забрав мобільний, а сумку викинув.

Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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