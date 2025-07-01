01.07.2025 19:40

На посаду керівника Харківської обласної прокуратури призначено Омарова Аміла

За рекомендацією Ради прокурорів України, на посаду керівника Харківської обласної прокуратури призначено Омарова Аміла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Там зазначили, що він має достатній стаж та досвід роботи в органах прокуратури, що відповідає вимогам Закону України «Про прокуратуру» для зайняття керівної посади в обласній прокуратурі.

Відтак, останні 9 років обіймав керівні посади в органах прокуратури, зокрема, з 2021 року - керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.

Кандидатура призначалася виключно з урахуванням професійних якостей, досвіду та відповідності законодавчим критеріям - після відповідної рекомендації Ради прокурорів України.

Харківська область - регіон з високими ризиками, де потрібне фахове та стабільне процесуальне керівництво, особливо в умовах воєнного стану.

Під час роботи керівником окружної прокуратури в фокусі прокурора перебували резонансні та соціально чутливі кримінальні провадження, серед яких — викриття фактів корупції та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану; розслідування особливо тяжких злочинів проти статевої свободи щодо малолітніх; системна робота у сфері захисту державних інтересів, результатом якої стало попередження розкрадання понад 300 млн грн бюджетних коштів, повернення земель оборони вартістю понад 22 млрд грн, понад 500 зареєстрованих кримінальних проваджень та зібраних доказів щодо збройної агресії рф проти України та вчинених рф воєнних злочинів.

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