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01.07.2025  20:05   

У Харкові відбувся футбольний матч на честь Олександра Горяїнова

Товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту пройшов сьогодні, 1 липня, в Харкові.


У Харкові відбувся футбольний матч на честь Олександра Горяїнова
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Захід був приурочений до 50-річного ювілею легендарного харківського воротаря Олександра Горяїнова.
 
Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь ветеранів.
 
До футболістів та глядачів звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував спортсменам за збереження футбольних традицій, привітав ювіляра та зазначив, що подібні заходи підтверджують статус Харкова як футбольного міста.
 
«Скажу відверто: таких радісних  емоцій, як зараз, я не відчував дуже давно. Сьогоднішній матч - символічний міст між поколіннями. Ми бачимо, що Харків залишається футбольним містом, і цей матч - тому свідчення. Я вдячний кожному, хто вийшов на поле, хто підтримує спорт у нашому місті. І особливо хочу привітати Олександра Горяїнова - справжню легенду, людину, яка подарувала нам стільки перемог», - зазначив мер.
 
З нагоди ювілею Ігор Терехов вручив Олександру Горяїнову Почесну грамоту Харківської міської ради.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.
 
Тэги:  спорт, харків
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