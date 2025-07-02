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02.07.2025  13:53   Рита Парфенова

Суд обрав запобіжний захід харків'янину, який готував теракти

Салтівський суд Харкова обрав запобіжний захід 48-річному місцевому мешканцю, який за завданням куратора з рф виготовив вибуховий пристрій.

Харків’янина, який закладав вибухівку біля багатоповерхівки, взяли під варту

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

Салтівський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокуратури й ухвалив взяти під варту без визначення застави чоловіка, підозрюваного у виготовленні вибухового пристрою з метою вчинення теракту.

48-річному харків’янину інкримінують незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових речовин без дозволу, а також підготовку до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що лаборант одного з харківських вишів підтримував зв’язок із представником спецслужб рф через Telegram і за його інструкціями виготовив вибухівку з гайками, цвяхами та саморізами.

Чоловік заклав пристрій біля житлового будинку в Київському районі, де його затримали правоохоронці. Вибухівку з детонатором знищили на місці.

Перевіряється причетність підозрюваного до ще двох СВП та встановлюються інші учасники, включно з російським куратором. Розслідування проводить СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Тэги:  теракт, суд, харків
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