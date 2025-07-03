03.07.2025 16:30 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Місто - це не лише про виживання

У Харкові не згортають розвиток парків, скверів та інших громадських просторів, щоб зберегти у місті відчуття життя навіть під час війни.

Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» підкреслив, що інвестиції в міський простір - це не розкіш, а підтримка духу громади та внесок у ментальне здоров’я мешканців. Мер наголосив, що харків’яни мають бачити, заради чого живе і бореться місто, передає РЕДПОСТ.

«Звісно, простіше за все нічого не робити. Давайте все закриємо, не будемо прибирати, висаджувати квіти, асфальтувати дороги. А що тоді ми захищаємо? Лише території? Чи ми захищаємо життя людей і будуємо демократичну державу?» - зазначив Ігор Терехов.

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