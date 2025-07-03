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03.07.2025  16:30   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Місто - це не лише про виживання

У Харкові не згортають розвиток парків, скверів та інших громадських просторів, щоб зберегти у місті відчуття життя навіть під час війни.

 
Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді» підкреслив, що інвестиції в міський простір - це не розкіш, а підтримка духу громади та внесок у ментальне здоров’я мешканців. Мер наголосив, що харків’яни мають бачити, заради чого живе і бореться місто, передає РЕДПОСТ.
 
«Звісно, простіше за все нічого не робити. Давайте все закриємо, не будемо прибирати, висаджувати квіти, асфальтувати дороги. А що тоді ми захищаємо? Лише території? Чи ми захищаємо життя людей і будуємо демократичну державу?» - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов пояснив, за рахунок чого Харків скасував місцеві податки.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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