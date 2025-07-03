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03.07.2025  16:50   Віталій Хіневич

Через ворожий обстріл у Харківській області виникла пожежа

Сьогодні вдень росіяни завдали удару попередньо реактивними системами залпового вогню по приватному сектору села Бойні Борівської громади Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок влучання горів житловий будинок та надвірні забудови. Площа пожежі склала 150 м кв. 
 
 
За попередніми даними жертв та постраждалих немає. 
 
 
На місці події працювали 12 рятувальників на 2 пожежних автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 2–3 липня рятувальники ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів: гасили пожежі, допомагали населенню, перевіряли території після обстрілів та працювали з вибухонебезпечними предметами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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