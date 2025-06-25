25.06.2025 15:00 Віталій Хіневич

Харківські "Незламні" стали другими у всеукраїнському турнірі для ветеранів

Футбольний клуб "Незламні" з Харкова здобув 2 місце у турнірі з ампфутболу "Мій матч за Героїв 2.0", що пройшов 22 червня в Києві.

Фото: Kharkiv SPORT City

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У ньому взяли участь команди ветеранів і військових з різних міст України. Харків на змаганнях представив футбольний клуб "Незламні".

У півфіналі харків’яни впевнено переграли команду "АМП Вінниця" з рахунком 2:0. У фіналі вони зустрілися з луцьким клубом "Хрестоносці".

Матч виявився напруженим і рівним — основний час завершився нічиєю, а долю перемоги вирішила серія пенальті. З рахунком 3:2 перемогу здобули суперники з Луцька.

"Незламні" мають великий потенціал і планують боротися за високі місця в Прем’єр-лізі з ампфутболу, яка невдовзі стартує під егідою "Ліги Дужих" та Української асоціації футболу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи.