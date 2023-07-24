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24.07.2023  19:06   Василь Голосний

Ігор Терехов: Я - з людьми, і я проти вирубки Жихорського лісу

Харківський міський голова Ігор Терехов 24 липня зустрівся з жителями Основʼянського району на предмет рубок, які збираються проводити у Жихорському лісі.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Мер запевнив небайдужих харків'ян у підтримці з боку міської влади та дав доручення юристам розібратися у ситуації, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Я - на вашому боці і проти вирубки лісу в Жихорі. Тепер цим питанням займатимуться наші юристи. Якщо потрібно буде домагатися справедливості через суд, ми підемо таким шляхом. Зараз пропоную зібрати відповідні підписи проти вирубки лісу та висловити письмово свої зауваження. Всі ці листи ми надішлемо суб'єкту господарювання. Крім того, пропоную залучити до цієї місії народних депутатів. У свою чергу адміністрація району повідомить про все, що відбувається навколо Жихора, Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. Разом ми зможемо протистояти цьому. Після уточнення всіх правових моментів зберемося знову, щоби виробити спільну майбутню стратегію», - звернувся до активу Основ'янського району Ігор Терехов.

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Тэги:  ігор терехов, вирубка, ліс, жихор
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