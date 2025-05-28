    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові визначили переможців студентського турніру з настільного тенісу
28.05.2025  10:03   Рита Парфенова

У Харкові визначили переможців студентського турніру з настільного тенісу

27 травня в Харкові відбулися фінальні матчі з настільного тенісу в межах Харківських спортивних студентських ліг. У турнірі взяли участь команди кількох провідних вишів міста.

Новини Харкова: Команда ХНУРЕ перемогла в турнірі з настільного тенісу

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові завершився студентський турнір з настільного тенісу, фінальна частина якого пройшла 27 травня в межах Харківських спортивних студентських ліг.

За підсумками змагань перемогу здобула команда Харківського національного університету радіоелектроніки, яка продемонструвала найкращі результати у матчах фінального етапу. Друге місце вибороли студенти Харківської державної академії фізичної культури. Третє місце посіла команда Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Організатори зазначили, що турнір покликаний популяризувати настільний теніс серед студентської молоді, зміцнювати командний дух і підтримувати спортивну форму учасників. Подібні змагання проводяться регулярно в рамках студентських ліг Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові визначили переможців студентської ліги з баскетболу.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Спорт У Харкові визначили переможців студентської ліги з баскетболу 20.05 Спорт Харківські бадмінтоністи вибороли 3 «золота» та 2 «срібла» на Кубку України–2025 19.05 Спорт Збірна команда Харківщини здобула перше місце на чемпіонаті України з акробатичного рок-н-ролу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 