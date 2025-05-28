У Харкові визначили переможців студентського турніру з настільного тенісу

27 травня в Харкові відбулися фінальні матчі з настільного тенісу в межах Харківських спортивних студентських ліг. У турнірі взяли участь команди кількох провідних вишів міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові завершився студентський турнір з настільного тенісу, фінальна частина якого пройшла 27 травня в межах Харківських спортивних студентських ліг.
За підсумками змагань перемогу здобула команда Харківського національного університету радіоелектроніки, яка продемонструвала найкращі результати у матчах фінального етапу. Друге місце вибороли студенти Харківської державної академії фізичної культури. Третє місце посіла команда Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Організатори зазначили, що турнір покликаний популяризувати настільний теніс серед студентської молоді, зміцнювати командний дух і підтримувати спортивну форму учасників. Подібні змагання проводяться регулярно в рамках студентських ліг Харкова.
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