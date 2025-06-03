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03.06.2025  13:06   Рита Парфенова

На виїзді з Харкова зафіксовано вибух ворожого FPV-дрона

Інцидент стався на межі міста та області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

FPV-дрон

Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух ворожого FPV-дрона на виїзді з Харкова, передає РЕДПОСТ.

«Попередньо – приліт ворожого  FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області», – написав він у своєму телеграм-каналі

Станом на цю хвилину даних про постраждалих не надходило. Ситуація уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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