В одному з районі Харкова та передмісті 4 червня відключать воду через ремонт насосної станції

Через профілактичні роботи на насосній станції 4 червня буде відсутнє водопостачання на низці вулиць в Холодногірському районі Харкова та в кількох прилеглих селищах.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у вівторок, 4 червня, з 09:00 до 21:00 буде тимчасово припинено водопостачання у частині Холодногірського району міста, а також у селищах Солоницівка, Подвірки та мікрорайоні Мобіль (селище Пісочин).
Як повідомили РЕДПОСТ у постачальника послуги, причина відключення – проведення планово-попереджувальних робіт на електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах.
Ці роботи є частиною підготовки водопровідної інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.
Воду відключать за такими адресами:
На час відсутності води підвезення здійснюватиметься автоцистернами за такими адресами:
Холодногірський район:
Солоницівка:
Мікрорайон Мобіль (Пісочин):
Подвірки:
Мешканців закликають заздалегідь зробити необхідний запас води для першочергових потреб.
Для додаткової інформації можна звертатися до диспетчерської служби за телефоном 15-33.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Шевченківському та Новобаварському районах Харкова оновлюють мережі холодного водопостачання без припинення подачі води мешканцям.
Комментариев: 0
Емоції можуть вийти з-під контролю – уникайте імпульсивних рішень. Зате творчість, інтуїція й спілкування сьогодні на висоті.
Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.
влажность:
давление:
ветер: