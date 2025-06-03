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03.06.2025  13:29   Рита Парфенова

В одному з районі Харкова та передмісті 4 червня відключать воду через ремонт насосної станції

Через профілактичні роботи на насосній станції 4 червня буде відсутнє водопостачання на низці вулиць в Холодногірському районі Харкова та в кількох прилеглих селищах.


Фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у вівторок, 4 червня, з 09:00 до 21:00 буде тимчасово припинено водопостачання у частині Холодногірського району міста, а також у селищах Солоницівка, Подвірки та мікрорайоні Мобіль (селище Пісочин).

Як повідомили РЕДПОСТ у постачальника послуги, причина відключення – проведення планово-попереджувальних робіт на електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах.

Ці роботи є частиною підготовки водопровідної інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.

Воду відключать за такими адресами:

список улиц

На час відсутності води підвезення здійснюватиметься автоцистернами за такими адресами:

Холодногірський район:

  • перехрестя вул. Злагоди та вул. Муратова;
  • перехрестя вул. Злагоди та пров. Василівського

Солоницівка:

  • вул. Богдана Хмельницького, 17
  • вул. Незалежності, 14

Мікрорайон Мобіль (Пісочин):

  • вул. Квартальна, 3
  • вул. Квартальна, 18

Подвірки:

  • вул. Макаренка, 15
  • вул. Курязька, 6

Мешканців закликають заздалегідь зробити необхідний запас води для першочергових потреб.

Для додаткової інформації можна звертатися до диспетчерської служби за телефоном 15-33.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Шевченківському та Новобаварському районах Харкова оновлюють мережі холодного водопостачання без припинення подачі води мешканцям.

Тэги:  вода, харків
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