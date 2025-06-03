03.06.2025 16:30 Віталій Хіневич

Ремонтники «Харківводоканалу» виконали понад 27 тисяч звернень харків'ян

Майстри управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» за п'ять місяців виконали 27 868 заявок від харків'ян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Лише за минулий тиждень оперативно відреагували на 1.4 тисячі звернень споживачів. У місті продовжується активна фаза робіт на комунікаціях, їх готують до безаварійної експлуатації в осінньо-зимовий період.

«Завершили капітальну реконструкцію нашого господарства у 167 будинках, вулицями - Шевченка, Клочківській, Сердюка та на проспекті Петра Григоренка. Планово продовжуємо технічні огляди наших об'єктів. Мережі водопостачання посилюємо великою кількістю запірної арматури, щоб у разі виникнення аварійної ситуації мати можливість перекривати лише кілька квартир та мінімізувати втрати води.

Проводимо ревізію та профчистку систем водовідведення, особливу увагу приділяємо ділянкам, де найчастіше трапляються засмічення, їх планово промиваємо під тиском, гідродинамічним способом», - повідомив начальник управління Валерій Харлан.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з районі Харкова та передмісті 4 червня відключать воду через ремонт насосної станції.