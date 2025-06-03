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03.06.2025  17:00   

Ветерани можуть отримати гранти на відкриття власної справи

Ветерани та військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть взяти участь у другому сезоні програми «Жити назустріч» - освітньо-грантової ініціативи, спрямованої на підтримку ветеранського підприємництва.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У межах програми передбачене сучасне бізнес-навчання для 40 команд, менторська підтримка, промоція ветеранського бізнесу, зручне банківське обслуговування, а також можливість отримати грантове фінансування. За підсумками фінального захисту бізнес-планів гранти отримають 20 найкращих команд.
 
Подати заявку можуть команди з двох осіб, у яких лідером є ветеран або військовослужбовець зі статусом УБД. До складу команди можуть входити інші ветерани та цивільні особи.
 
Прийом заявок триватиме  до 20 червня 2025 року. Навчання проходитиме з серпня по жовтень, фінальний захист проєктів заплановано на жовтень.
 
Програму реалізують «Future Development Agency», «KSE Graduate Business School» та банк «ПУМБ».
 
Детальніше про умови участі та подання заявки - на платформі «Жити назустріч».
 
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Тэги:  харків
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