Ветерани можуть отримати гранти на відкриття власної справи

Ветерани та військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть взяти участь у другому сезоні програми «Жити назустріч» - освітньо-грантової ініціативи, спрямованої на підтримку ветеранського підприємництва.
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Емоції можуть вийти з-під контролю – уникайте імпульсивних рішень. Зате творчість, інтуїція й спілкування сьогодні на висоті.
Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.
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