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11.06.2025  14:40   Віталій Хіневич

У Харкові створили Інвестиційну раду

Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 11 червня, ухвалив рішення про створення Інвестиційної ради міста Харкова.

 
Згідно з положенням, основними завданнями ради є координація дій виконавчих органів щодо визначення пріоритетів публічних інвестицій, схвалення середньострокового плану та проєктного портфеля інвестицій громади, а також підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності інвестицій, передає РЕДПОСТ.
 
Рада аналізуватиме стан реалізації інвестиційних проєктів, сприятиме дослідженню та поширенню позитивного досвіду іноземних держав з питань здійснення публічних інвестицій тощо. 
 
Інвестиційну раду очолив міський голова Ігор Терехов, а до її складу увійшли заступники мера. Також до роботи ради можуть залучатися народні депутати, представники громадськості, незалежні експерти. Крім того, вона може проводити конференції, круглі столи та інші заходи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни виступили на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи.
 
Тэги:  харків
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