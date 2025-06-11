11.06.2025 14:40 Віталій Хіневич

У Харкові створили Інвестиційну раду

Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 11 червня, ухвалив рішення про створення Інвестиційної ради міста Харкова.

Згідно з положенням, основними завданнями ради є координація дій виконавчих органів щодо визначення пріоритетів публічних інвестицій, схвалення середньострокового плану та проєктного портфеля інвестицій громади, а також підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності інвестицій, передає РЕДПОСТ.

Рада аналізуватиме стан реалізації інвестиційних проєктів, сприятиме дослідженню та поширенню позитивного досвіду іноземних держав з питань здійснення публічних інвестицій тощо.

Інвестиційну раду очолив міський голова Ігор Терехов, а до її складу увійшли заступники мера. Також до роботи ради можуть залучатися народні депутати, представники громадськості, незалежні експерти. Крім того, вона може проводити конференції, круглі столи та інші заходи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни виступили на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи.