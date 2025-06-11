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11.06.2025  15:00   Віталій Хіневич

У Харкові продовжуються аварійно-рятувальні роботи після ворожого обстрілу

Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на зруйнованих ворогом житлових будинках.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В результаті ворожих ударів БпЛА 3 людей загинуло, 64 особи постраждало, з них 9 дітей.
 
 
До ліквідації наслідків ворожого влучання по дво- та п’ятиповерховому житлових будинках задіяні особовий склад та техніка ДСНС та комунальних служб міста.
 
 
На місці події працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 13 людям.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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