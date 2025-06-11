На Харківському напрямку – без змін, на Куп’янському ворог атакував шість разів

Станом на першу половину дня 10 червня ворог шість разів намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Станом на четверту годину дня 10 червня на Харківському напрямку наступальних дій російських військ не зафіксовано.
Водночас на Куп’янському напрямку противник з початку доби здійснив шість спроб наступу на позиції Сил оборони. Атаки відбувалися поблизу населеного пункту Степова Новоселівка, а також у напрямку села Піщане.
Бойові дії тривають, українські захисники утримують позиції.
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