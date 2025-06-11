    
Главная Новини Харкова Армія На Харківському напрямку – без змін, на Куп’янському ворог атакував шість разів
11.06.2025  16:24   Рита Парфенова

На Харківському напрямку – без змін, на Куп’янському ворог атакував шість разів

Станом на першу половину дня 10 червня ворог шість разів намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Станом на четверту годину дня 10 червня на Харківському напрямку наступальних дій російських військ не зафіксовано.

Водночас на Куп’янському напрямку противник з початку доби здійснив шість спроб наступу на позиції Сил оборони. Атаки відбувалися поблизу населеного пункту Степова Новоселівка, а також у напрямку села Піщане.

Бойові дії тривають, українські захисники утримують позиції.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Армія Штурми на Харківщині: ЗСУ відбили атаку біля Липців, тривають бої на Куп’янському напрямку 09.06 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках відбито сім атак армії рф – триває ще одне боєзіткнення 08.06 Армія Авіаудар по Слатиному та штурми під Степовою Новоселівкою: ситуація на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 