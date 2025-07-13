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13.07.2025  18:33   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили газопостачання у приватних будинках Харкова

У Харкові газовики ліквідували наслідки буревію.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Харківської міської філії «Газмережі» 
 
  • ліквідували наслідки бурі та відновили газопостачання до десятків приватних домоволодінь. Аби  дістатися до місць пошкоджень, разом із рятувальниками ДСНС газовики розчищали дороги від повалених дерев.
  • відновили кріплення газопроводів на опорах, які були пошкоджені через падіння дерев. Загальна протяжність відновлених ділянок становить близько 200 метрів.
  • провели зварювальні роботи на ушкоджених ділянках газових мереж.
 
 
За останню добу на аварійно-диспетчерську службу надійшло понад 60 викликів, що вдвічі більше, ніж зазвичай. Усі заявки були опрацьовані. Роботи по відновленню газопостачання ще тривають.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що  харківські комунальники відновляють після буревію приватний сектор.
 
Тэги:  газ, негода, харків, ремонт, буревій
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