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13.07.2025  19:03   Дмитро Колонєй

Рятувальники розповіли, як боролися із пожежею у харківському кафе (фото)

Вогонь охопив сотні квадратних метрів харківської будівлі.

Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 13 липня 2025 року харківським вогнеборцям стало відомо, що спалахнула пожежа у кафе по вулиці Людвіга Свободи Шевченківського району.
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь охопив близько 300 м кв.  площі закладу. Завдяки оперативним діям вогнеборців, о 17:42 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
Загасили пожежу у кафе вогнеборці міста: Новини Харкова
 
До гасіння було залучено 23 рятувальники та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на Олексіївці палає кафе "Таверна".
 
Тэги:  пожежа, харків
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