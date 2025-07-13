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13.07.2025  16:04   

В Харкові маштабна пожежа

Про палаючий заклад інформують соцмережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові  - маштабна пожежа. На відеозаписі з місця подї видно, як над Олексіївкою підймається стовп диму. Палає заклад «Таверна».

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, змінили маршрути та не курсують тролейбуси та трамваї, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи, а на Харків насувається новий буревій.   
 
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