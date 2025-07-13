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13.07.2025  14:00   Дмитро Колонєй

Нас очікує різка зміна погоди

Що нам готує наступний тиждень розповіла синоптикиня, намагаючись не лякати.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, метеорологиня Наталка Діденко дала прогноз щодо погоди наступного тижня. «Не хочу вас лякати, але наступного тижня в Україні очікується дуже великий стрибок температури», — синоптикиня Наталка Діденко. За оцінками синоптикині це буде зліт температури, який сягне позначики термометру +40°C і вище.   
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, змінили маршрути та не курсують тролейбуси та трамваї, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи, а на Харків насувається новий буревій.   
Тэги:  прогноз, літо, погода
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