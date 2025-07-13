13.07.2025 13:03 Дмитро Колонєй

Як рятувальники Харківщини усувають наслідки стихії показали у ДСНС (фото)

Як вберегти себе та близьких також порадили надзвичайники Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , сотні повалених дерев, обірвані лінії електропередач, пошкоджені автівки, дахи житлових будинків і об'єкти інфраструктури - такі рунації залишила стихія.

Всю ніч без перепочинку процювали й продовжують розчищати місто, прибирати уламки та відновлювати безпеку рятувальники ДСНС, комунальники та аварійні бригади енергетиків.

На сьогодні знову оголошено штормове попередження.

Надзвичайники нагадують Увага! На сьогодні знову оголошено штормове попередження. Закликаємо бути максимально обережними:

не перебувайте поблизу дерев,

не паркуйте автівки під гілками та лініями електропередач,

за можливості — залишайтеся вдома під час негоди.

бережіть себе і своїх близьких!