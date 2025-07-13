    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як рятувальники Харківщини усувають наслідки стихії показали у ДСНС (фото)
13.07.2025  13:03   Дмитро Колонєй

Як рятувальники Харківщини усувають наслідки стихії показали у ДСНС (фото)

Як вберегти себе та близьких також порадили надзвичайники Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, сотні повалених дерев, обірвані лінії електропередач, пошкоджені автівки, дахи житлових будинків і об'єкти інфраструктури - такі рунації залишила стихія. 
 
 
 
 
 
Всю ніч без перепочинку процювали й продовжують розчищати місто, прибирати уламки та відновлювати безпеку рятувальники ДСНС, комунальники та аварійні бригади енергетиків.
 
 

На сьогодні знову оголошено штормове попередження.

Надзвичайники нагадують Увага! На сьогодні знову оголошено штормове попередження. Закликаємо бути максимально обережними:
 
  • не перебувайте поблизу дерев,
  • не паркуйте автівки під гілками та лініями електропередач, 
  • за можливості — залишайтеся вдома під час негоди.
  • бережіть себе і своїх близьких!
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що через негоду постраждали парки, не працює зоосад, змінили маршрути та не курсують тролейбуси та трамваї, скасовано та змінили маршрути приміські поїздіи, а на Харків насувається новий буревій.    
 
Тэги:  негода, рятувальники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 ЖКГ Харківські комунальники відновляють після буревію приватний сектор 13.07 Суспільство Через буревій постраждали парки та не працює харківський зоосад (фото) 13.07 Влада Ігор Терехов прокоментував наслідки негоди та поінформував про нове штормове попередження
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 