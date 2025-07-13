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13.07.2025  11:43   Дмитро Колонєй

Через буревій постраждали парки та не працює харківський зоосад (фото)

Харківські комунальні та рятувальні служби працюють у посиленому режимі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, адмінстрація зоопарку понформувала мешканців міста, що 13 липня 2025 року зоосад працювати не буде через анслідки буревію. Значні пошкодженнря мають й парки міста. Поламані дерева, лавки.
Цілком по місту зафіксовано
  • 140 випадків пошкодження покрівель, 
  • повалено 448 дерев,
  • обламано близько 1 тис. гілок та
  • обірвано 118 дротів.
  • пошкоджені 12 стовпів та чотири паркани. 
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Підрозділи ДСНС близько 90 разів виїжджали на допомогу комунальним службам Харкова: деблокували потерпілих з автівок, підіймали баштовий кран, розпилювали дерева, відкачували воду, перевіряли обірвані дроти тощо.
 
 
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усувають наслідки буревію, який змніив також роботу транспорту.
 
 
Тэги:  негода, благоустпрій, хакрів
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