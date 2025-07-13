Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 12 липня 2025 року.
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День обіцяє бути суперечливим і емоційно нестійким, але не варто сприймати це надто серйозно. Якщо виникають напружені моменти, краще перемкнутись і не загострювати ситуацію.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень прогнозується сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора, після чого опади поступово припиняться.
Цього дня світ відзначає Міжнародний день купання голяка і Міжнародний день головоломки.
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