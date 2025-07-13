13.07.2025 11:13

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 14

Богодухів - 12

Коломак - 14

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 09

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 12 липня 2025 року.